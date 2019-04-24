Во всех органах власти Татарстана с февраля был внедрен антимонопольный комплаенс

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ», Диана Авакян). С февраля этого года во всех министерствах и ведомствах Татарстана был внедрен антимонопольный комплаенс — система управления рисками, призванная снизить нарушения антимонопольного законодательства. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила заместитель руководителя Татарстанского УФАС России Гузель Шафигуллина.

«В каждом ведомстве принимается правовой акт о комплаенсе, он уже принят в нашей республике всеми министерствами и ведомствами. В этом акте определяется уполномоченное подразделение либо уполномоченное лицо, которое будет комплаенс-систему внедрять в органе. И коллегиальный орган, который рассматривает итоги работы системы в ведомстве», — сказала она.

В этом акте прописаны требования к порядку выявления и оценки рисков, порядок обучения сотрудников, ключевые показатели эффективности реализации мероприятий комплаенса и т. д.

«Антимонопольный комплаенс — это эффективный инструмент профилактики нарушений. Уполномоченное лицо повышает квалификацию сотрудников, выявляет внутренние и внешние риски, которые могут стать причиной совершения нарушений антимонопольного законодательства», — отметила Гузель Шафигуллина.

Сотрудники министерств и ведомств РТ прошли обучение требованиям антимонопольного законодательства, дополнительных штатных единиц не вводилось. Внедрение системы рекомендовано и органам местного самоуправления, однако эта работа в республике еще не началась, добавила спикер.

Пятый антимонопольный пакет ФАС России, который сейчас рассматривается в Госдуме, сделает внедрение комплаенса обязательным для госорганов и госкомпаний.

«Невыполнение требований о принятии внутренних актов для организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации <...> влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей», — говорится в законопроекте.

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