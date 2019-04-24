Полицейские задержали парня, обманом похищавшего телефоны жителей Казани

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). В Казани задержали парня, подозреваемого в серии интернет-мошенничеств, сообщили в МВД по РТ.

«Еще в начале апреля в полицию обратились сразу два жителя Казани с заявлением о том, что неизвестный обманом завладел их телефонами. Общая сумма ущерба составила 50 тысяч рублей», – рассказали в полиции.

Выяснилось, что в обоих случаях злоумышленник находил в Сети объявления о продаже товаров, списывался с продавцами, назначал встречу и осуществлял фиктивный платеж. После этого молодой человек показывал чеки о якобы оплаченном товаре и уходил с имуществом.

Полицейские задержали 23-летнего жителя Нурлатского района на улице Сабан. Молодой человек рассказал, что похищал таким образом только телефоны, которые он в дальнейшем сдавал в ломбард. В настоящее время установлена его причастность к совершению трех таких преступлений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Правоохранители расследуют обстоятельства.

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