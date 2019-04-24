Представителям молочной отрасли предложили войти в состав Союза производителей молока Татарстана

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Производителям и переработчикам молока рекомендовали войти в состав Союза производителей молока Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов провел накануне совещание, где обсудили перспективы развития молочной отрасли республики на 2019-2020 годы. Как подчеркнул глава ведомства, Татарстан является крупнейшим производителем молока среди субъектов Федерации. «Молочное животноводство судьбоносно для Татарстана. Производители и переработчики молока для решения общих задач должны объединиться в союз, который будет представлять интересы отрасли», – приводит слова министра сайт Минсельхозпрода РТ.

В совещании участвовали депутат Госдумы, президент Национального союза производителей молока Айрат Хайруллин, генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов, представители ведущих производителей и переработчиков молока в республике.

Как сообщил Айрат Хайруллин, задачей Национального союза производителей молока (СОЮЗМОЛОКО) является объединение производителей и переработчиков молока, интересы которых диаметрально противоположны. «Если одним нужно дороже продать, то другим – дешевле купить. Наша задача найти баланс», – заявил он, отметив важность взаимодействия с аналогичными союзами в регионах страны.

В ходе совещания состоялось избрание нового состава правления Союза производителей молока республики, одним из членов которого стал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Назип Хазипов, а также новый состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии этой организации.

Как отмечает пресс-служба аграрного ведомства, перед республиканским Союзом производителей молока стоят конкретные задачи. Это, в частности, содействие повышению конкурентоспособности отечественных производителей молока, защита прав и законных интересов молокопроизводителей и переработчиков, взаимодействие с федеральными органами законодательной и исполнительной власти в части подготовки проектов законодательных и нормативных актов, регулирующих производство, переработку и реализацию молока.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», Татарстан лидирует по объемам продажи молока среди регионов России.

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