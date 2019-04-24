В парке Урицкого на «Праздник трезвости» устроят «взрыв мозга» и проведут ролевые игры

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). 28 апреля «Праздник трезвости» состоится на нескольких площадках Казани. Партнеры и волонтеры поделятся с гостями теплом, радостью, проведут игры и мастер-классы по прикладному творчеству, музыке, танцам, сообщают организаторы.



Программа мероприятий стартует в 10.00. До полудня в доме-музее известных химиков Арбузовых состоится юбилейная экскурсия с элементами викторины, конкурсы и памятные подарки.



«Для посетителей музея в этот день жизнь и общественная деятельность академиков Арбузовых откроется с неожиданной стороны», – обещают организаторы.



С 15.00 до 18.00 в парке имени Урицкого пройдет праздничная программа «Праздник трезвости: это наша история!», завершающая цикл мероприятий в учебных заведениях города. С 15.00 начнутся программы под названием «Веселая история» для гостей: «Музыка на траве», «Герб семьи», напольная игра, настольные игры, творческий мастер-класс по изготовлению открыток, разгадывание детективных историй, дворовые игры



Одновременно на территории парка будут работать пять квестов и ролевая игра от проекта Kolibri projeкt, задания по типу «взрыв мозга», настольные игры, викторина от проекта «Умная Казань», мастер-класс по актерскому вниманию.



С 17.00 начнется программа «Наша история!» для гостей в возрасте от 16 лет. Для молодежи запланирован вечер с играми на взаимодействие, командные игры, забавы на самораскрытие под живую музыку.

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