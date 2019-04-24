В домах Московского района Казани на сутки отключат воду

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Завтра, 25 апреля, в ряде домов Московского района Казани на сутки отключат водоснабжение, сообщает пресс-служба мэрии.

«Это связано с подключением водопровода к централизованным сетям водоснабжения», — говорится в сообщении.

Так, с 9.00 25 апреля до 9.00 26 апреля воду отключат по следующим адресам: ул. Декабристов, 129, 131, 131 корпус 1, 131/1, 131/2, 131а, 131б, 131в, 131д, 131е, 131а/1, 131а/2, 133, 133д, 133е, 133ж, 133р, 133/1, 133/3, 133/5, 133/6, 133/7, ул. Соловецких Юнг, 1 корпус 1, ул. Тверская, 2, 4а (д/с№ 340), ул. Шамиля Усманова, 1, ул. Энергетиков, 3, 5.

МУП «Водоканал» просит жителей запастись водой. Автоцистерны с водой будут размещаться в соответствии с поступающими заявками.

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