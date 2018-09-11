Татар-информ

24 апреля 2019, 11:51

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Муфтий Татарстана о выставке Russia Halal Expo: «Халяль — это образ жизни»

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Экономика и финансыДуховная жизнь

Муфтий Татарстана о выставке Russia Halal Expo: «Халяль — это образ жизни»

Фото: архив/Султан Исхаков

Российские и зарубежные компании представили товары и услуги Халяль в Казани.

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Сегодня в Казани открылась Международная выставочная экспозиция индустрии Халяль Russia Halal Expo. 

Словами Корана мероприятие открыл первый заместитель муфтия РТ Рустам хазрат Валиуллин. Далее к участникам с приветственным словом обратился Председатель ДУМ РТ муфтий Камиль Хазрат Самигуллин. «Халяль — это не только еда, это lifestyle — стиль жизни», — подчеркнул он. 

Заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов поприветствовал собравшихся на татарском языке. 

Советник заместителя министра экономики ОАЭ по внешней торговле Джума Мохаммед Алькейт со сцены поблагодарил Правительство Республики Татарстан за площадку и за возможность объединить Россию и исламские страны в вопросах инвестиций и сотрудничества в индустрии Халяль. 

«Мы участвуем в этих саммитах с 2002 года и застали налаживание отношений России и ОАЭ, в частности с Татарстаном, т.к. между нами очень много общего. Когда мы говорим об экономических отношениях, то у нас с Татарстаном оборот более 3 млрд долларов, только в прошлом году мы нарастили товарооборот более чем на 20%. Сейчас мы активно работаем с Агентством инвестиционного развития РТ», — сообщил он. 

Руководитель Индонезийского центра образа жизни Халяль Сапта Нирвандар рассказал, какими видит перспективы сотрудничества с Республикой Татарстан. 

«Татарстан обладает достаточно хорошим опытом в сфере технологий, для нас это интересно. Думаю, в этой сфере мы могли бы сотрудничать. Это и стартап-бизнесы, корабле- и самолетостроение», — рассказал он. 

После церемонии торжественного открытия гости отправились осматривать экспозицию. На выставке значительное место занял сегмент халяльных продуктов.Татарстанская компания устроила дегустацию изделий из мяса индейки. Кроме того, гостям предложили масла, урбеч, мед, специи и пищевые добавки, сделанные по стандартам Халяль.

Первый в России халяльный стейк-хаус «Итле» накормил гостей бургерами. Палата ремесел РТ представила гостям уникальные изделия из кожи, украшения и татарские национальные костюмы. 

«Сегодня у нас здесь представлены 6 мастеров. Мы представили кожаную мозаику, ювелирное производство, изделия народов художественного промысла, национальные костюмы из рук дизайнеров и мастеров ремесел. Мы не первый раз участвуем, у нас цель — где бы ни участвовал Татарстан, национальные традиции тоже должны быть представлены в изделиях художественных промыслов», — рассказал директор Палаты ремесел РТ Нури Мустафаев. 

В секторе туризма гостям выставки представили туры по Дагестану, Ирану и современный Умра-сервис «Flynas». 

Компании из Индонезии представили мусульманскую косметику и одежду, кофе и снэки. 

В секторе образования разместилась литература, рассказывающая детям об исламе: книги «Путешествие по Корану», «Я люблю свой хиджаб» вызвали интерес у посетителей экспозиции. Мастер-класс по каллиграфии также притянул интересующихся. 

Выставка проходит в рамках международного саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019» с 24 по 26 апреля.

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