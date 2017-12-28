Фарид Мухаметшин: Необходимо пересмотреть налоговое законодательство в пользу муниципалитетов

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Необходимо пересмотреть налоговое законодательство в пользу муниципалитетов для поддержки местного самоуправления. Об этом заявил в интервью «Парламентской газете» Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

У Татарстана неплохо отрегулированы отношения с федеральным центром, но есть вещи, которые хотелось бы изменить, отметил глава парламента РТ. «Например, законы, касающиеся местного самоуправления. Мы пока этот законопроект не оформили и не отправили. Но мысль такая: надо пересмотреть налоговое законодательство в пользу муниципалитетов в целях подкрепления реального местного самоуправления. Тогда у него будет и налоговая база, и заинтересованность в ее расширении, и полномочия, которые будут обеспечены мандатом заработанных денег», – пояснил он.

По мнению Мухаметшина, у муниципалитетов сейчас нет интереса расширять налоговую базу, развивать бизнес на своих территориях, потому что «налоги все равно уйдут в районный центр, в республиканский, федеральный».

«Нужно, чтобы был интерес расширять налоговую базу, зарабатывать и знать, что эти деньги никуда не уйдут, их можно потратить по своему усмотрению, на приоритетные направления, – сказал Председатель Госсовета РТ. – Нам важно, чтобы нашу идею приняли концептуально, договориться, что есть общее понимание важности этого вопроса. Если мы найдем концептуальную поддержку, то сядем за стол и будем обсуждать с субъектами Федерации, что реально можно оставлять муниципалитетам».

В Санкт-Петербурге 23 и 24 апреля проходят заседания Совета законодателей России, в работе которого принимает участие Фарид Мухаметшин.

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