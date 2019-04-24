В Татарстане инспекторы ДПС помогли пожилому водителю заменить пробитое колесо

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). В Альметьевском районе инспекторы ДПС помогли пожилому водителю заменить пробитое колесо, сообщили в республиканской ГИБДД.
«Во время патрулирования инспекторы Виктор Кильдюшов и Курбанов Радик заметили автомобиль, стоящий на обочине с аварийным сигналом. Рядом с машиной находился пожилой мужчина и безуспешно пытался остановить проезжающие мимо авто», – рассказали в Госавтоинспекции.
Полицейские выяснили, что у автомобиля повреждено колесо. При себе у пенсионера не было ни телефона для вызова помощи, ни инструментов для устранения поломки.
В итоге правоохранители помогли мужчине, заменив колесо с пробитой шиной на новое.