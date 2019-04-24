Свыше 400 семей заселятся в соципотечную новостройку Набережных Челнов

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Госжилфонд при Президенте РТ завершил строительство в 63-м микрорайоне Набережных Челнов 403-квартирного жилого дома № 63/15, сообщает пресс-служба Госжилфонда РТ.

Жильцами новостройки станут участники программы социальной ипотеки. Долгожданные ключи от новых квартир они получат после получения заключения о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

Госжилфонд при Президенте РТ планирует построить в 63-м микрорайоне 17 домов на 3500 квартир общей площадью 207 тыс. квадратных метров. Дом № 63/15 – второй по счету, в котором отпразднуют новоселье.

В 2019 году здесь планируется ввести в эксплуатацию еще три соципотечных дома на 763 квартиры.

Программа социальной ипотеки реализуется в России только на территории Татарстана. Она стартовала в 2005 году и предполагает обеспечение граждан доступным жильем в качественной чистовой отделке в новостройках. В 2018 году в свои новые квартиры въехали 9,3 тыс. семей.

В 2019 году инвестиционная программа Госжилфонда при Президенте РТ предполагает строительство 165 домов на 7,8 тыс. квартир общей площадью 438,3 тыс. квадратных метров. Из них с начала года завершено строительство 29 домов на 1628 квартир общей площадью на 95,3 тыс. кв. м.

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