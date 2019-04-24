(Казань, 24 апреля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В рамках международного саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019» состоялось открытие 4-го форума молодых дипломатов стран ОИС, на котором Совет молодых дипломатов и Академия молодежной дипломатии подписали соглашение о сотрудничестве.

«Мы уже очень много лет сотрудничаем с советом молодых дипломатов Министерства иностранных дел РФ, поэтому сегодня наконец-то с нетерпением, Константин Олегович, для меня большая честь подписать соглашение о сотрудничестве», — обратилась на заседании председатель общественной организации «Академия молодежной дипломатии» Диана Фазлитдинова к председателю совета молодых дипломатов МИД РФ Константину Колпакову.

«Наконец-то мы решили оформить наши отношения в виде соглашения», — добавил Колпаков.

В рамках этого форума также пройдет пленарная дискуссия с представителями евразийского отделения молодежного форума ОИС, различные питчи и выездные сессии, а также круглый стол памяти Евгения Примакова, посвященный его 90-летию.

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