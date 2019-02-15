(Казань, 24 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Объем рынка Халяль в Татарстане вырос до 7 млрд рублей в год. Об этом сказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Николай Титов.

«Рынок продуктов Халяль в республике относительно молодой, и на его долю пока приходится порядка 7 млрд рублей в год, то есть 3,2% от малой продукции сельского хозяйства. В то же время он востребован и ежегодно прирастает на 10 — 15%», — сказал первый заместитель главы республиканского ведомства.

Он отметил, что рынок Халяль-индустрии формируют в основном продукты питания: куриное яйцо, мясо птицы, колбасные изделия, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед и др.

«Для многих жителей Татарстана продукция Халяль — это образ жизни», — подчеркнул Титов.

Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Николай Титов стал участником пресс-конференции, посвященной национальным стандартам «Халяль». Событие проходит на полях XI Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.