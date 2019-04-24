Известные узбекские и татарские деятели культуры посвятили вечер Тукаю и Джалилю в Ташкенте

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). В Ташкенте в Республиканской детской библиотеке состоялся музыкально-поэтический вечер, посвященный творчеству Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля, сообщает Представительство РТ в Республике Узбекистан.

На мероприятии вспомнили творчество великого поэта, публициста, одного из родоначальников новой татарской литературы и основателей современного татарского языка – Габдуллы Тукая, а также легендарного поэта татарского народа, Героя Советского Союза – Мусы Джалиля.

Вечер состоялся при участии поэтессы, обладателя нагрудного знака Минкультуры РТ и юбилейной медали М. Джалиля Флюзы Замановой, певицы, заслуженной артистки РТ Рамзии Бикбулатовой, заслуженной артистки Республики Татарстан и Республики Башкортостан Ферузы Халдаровой и других деятелей культуры, в число которых вошли композиторы, лауреаты международных конкурсов, пианисты, научные сотрудники.

Гостям рассказали о жизни и творчестве поэтов, артисты также декламировали стихи, исполнили композиции, написанные великими поэтами для детей и взрослых.

В конце вечера все участники и зрители исполнили песню на стихи Г. Тукая «Туган тел», а для детей состоялся показ мультфильма на татарском языке.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.