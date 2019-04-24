(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Татарстанская таможня: с начала года более 240 кастетов, ножей и дубинок возвращено отправителям, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Казанский почтовый таможенный пост Татарстанской таможни подвел итоги своей работы. В первом квартале 2019 года к таможенному контролю было предъявлено более трех миллионов международных почтовых отправлений», – рассказывают в таможне.

Почти пять тысяч из них – товары, превышающие установленные весовые квоты. 433 товара оказались с признаками запрещенных к ввозу на территорию ЕАЭС. Среди них лидирует холодное оружие – в 248 отправлениях были найдены кастеты, телескопические дубинки, ножи и сюрикены.

Кроме того, 140 отправлений обладали признаками интеллектуальной собственности, среди контрафактной продукции, таможенники обнаружили лекарства, запчасти для авто, конструкторы, лаки и кукол. Ее 22 отправления содержали запрещенные сильнодействующие вещества.

Все товары, отнесенные экспертизой к запрещенным или ограниченным к ввозу, были возвращены отправителю.

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