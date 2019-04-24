Татар-информ

24 апреля 2019, 10:32

Общество

Компания «Яндекс» запустит в Казани каршеринговый сервис

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Общество

Компания «Яндекс» запустит в Казани каршеринговый сервис

Открыть каршеринг в столице Татарстана планируют летом 2019 года.

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Компания «Яндекс» откроет в Казани каршеринговый сервис — краткосрочную аренду автомобилей. Запустить его планируют летом, сообщает пресс-служба компании.

«Драйв станет единственным каршерингом в Казани. Мы запускаемся с большим автопарком и надеемся, что сможем улучшить транспортную инфраструктуру в городе», — прокомментировал руководитель «Яндекс.Драйва» Антон Рязанов, добавив, что сервис станет хорошей альтернативой использованию личного автомобиля. По его словам, водителю не придется тратить деньги на покупку своей машины, думать о страховке и других затратах.

Автопарк нового каршерингового сервиса будет состоять из нескольких сотен автомобилей, в том числе машин бизнес-класса и грузовых фургонов. В столице Татарстана будут доступны несколько тарифов: с поминутной оплатой, с арендой на несколько часов, а также с фиксированной ценой за поездку. Цена аренды будет зависеть от дорожной ситуации, спроса на машины и погодных условий. Кроме того, в машинах установят мультимедийную систему с навигатором и музыкой. Управлять ей водители смогут с помощью голоса, чтобы не отвлекаться от дороги.

«Зарегистрироваться можно в мобильном приложении Драйва на iOS или Android — для этого нужно просто пообщаться с чат-ботом и прислать ему фото документов», — говорится в сообщении.

Сервис «Яндекс.Драйв» работает в Москве и Санкт-Петербурге с 2018 года. Автопарк насчитывает более 9,5 тыс. автомобилей. 

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