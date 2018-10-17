От мангалов до воздушной пшеницы: гостям KazanSummit 2019 показали индустриальные парки Татарстана

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В рамках 11-го международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019», который проходит в Kazan Expo, открыли форум индустриальных парков Parki.

В выставочном зале расположились около 40 стендов различных организаций. Своей целью нахождения на форуме почти все участники называют привлечение партнеров и инвесторов.

При входе в выставочный зал посетителей встречает стенд завода по производству оборудования Volzhanin. Он является одним из первых индустриальных парков М7 и работает по нескольким направлениям — стыковые сварочные аппараты, производство профессионального оборудования для ресторанов и кафе.

«Следующее направление, которое реализует наш завод, — это судоподъемные механизмы для катеров и яхт. В основном их используют для зимнего хранения, но и для летнего они тоже удобны», — рассказала бренд-менеджер завода Гульнара Шарафутдинова.

Кроме того, представлен еще один индустриальный парк «Саба». В начале 2020 года он откроет новый комплекс для 30 резидентов.

«Индустриальный парк „Саба“ располагается на территории Сабинского района, пгт Богатые Сабы. У нас планируется строительство парка, общая площадь которого составляет 38 га. Строительство завершается в этом году», — рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» генеральный директор парка Ильшат Хузин.

Рядом с ним располагается стенд ТОСЭР Зеленодольск. Специалист по управлению недвижимостью Татьяна Егорова отметила, что резиденты этого индустриального парка имеют много преимуществ. «Форум создан с целью привлечения инвесторов, и у нас есть свободные площади, совсем чуть-чуть», — подчеркнула она.

Как рассказал замдиректора Агропромышленных площадок «Агротранспорт» Айрат Минабутдинов, на стенде их организации представлены образцы результата переработки зерна в воздушную пшеницу — это одно из направлений компании. «В прошлом году мы придумали и начали реализовывать планы проекта переработки зерна в воздушную пшеницу, которая используется как компонент для производства каш быстрого приготовления и батончиков», — добавил Айрат Минабутдинов.

Форум будет проходить в течение двух дней. Кроме выставки для участников и посетителей пройдет ряд различных мастер-классов.

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