В Роскачестве рассказали, как выбрать продукты для пасхального кулича

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). В преддверии Пасхи специалисты Роскачества рассказали о том, как выбрать ингредиенты для кулича. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Так, эксперты советуют выбирать муку высшего сорта. По их словам, выпечка из нее получается пышная и мягкая. Однако полезных свойств в таком продукте мало, поэтому приверженцам здорового питания предлагают отдать предпочтение муке первого или второго сорта.

Яйца для теста должны быть свежими. Их следует хранить в сухом чистом месте без посторонних запахов при температуре от нуля до 20 градусов тепла. Выбирать яйца в Роскачестве советуют по географической близости производителя к торговой точке — чем ближе к ней он находится, тем лучше.

Для нежного теста специалисты советуют обратить особое внимание на выбор масла. Так, сливочное масло лучше покупать в фольге, а не в пергаменте — в такой упаковке оно дольше хранится. При выборе рафинированного растительного масла следует обратить внимание на то, что оно быстро портится под воздействием света. «Чем темнее витрина, на которой в магазине стоит масло, тем лучше», — отмечают эксперты Роскачества. Цвет масла должен быть светлым без помутнений. При выборе нерафинированного продукта не стоит бояться осадка — в нем содержатся полезные для организма фосфолипиды.

Для творожной пасхи следует выбирать классический творог — его жирность должна составлять 9%. Эксперты советуют тщательно осмотреть упаковку — на ней не должно быть повреждений. Хранить творог в упаковке можно не более семи дней, а продукт, продающийся на развес, — всего 36 часов.

Православные христиане встретят Пасху 28 апреля. Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан по традиции совершит пасхальную службу в Раифском Богородицком мужском монастыре.

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