В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о Всемирном дне охраны труда

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Завтра, 25 апреля, в 10.00 в пресс-холле ИА «Татар-информ» на 12-м этаже состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню охраны труда.

В мероприятии примет участие министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.



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