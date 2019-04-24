По звездной дорожке Казанского кинофестиваля сегодня пройдут Удовиченко, Грачевский и Досталь

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Сегодня, 24 апреля, в Казани откроется XV Международный фестиваль мусульманского кино. Церемония открытия состоится в Татарском государственном академическом театре им. Г. Камала в 19.00, сообщают организаторы.



Старт звездной дорожки на площади перед театром Камала состоится в 18.00. Гостями церемонии открытия станут известные деятели российского и зарубежного кинематографа, в числе которых актеры Селим Байрактар («Великолепный век»), Юлия Рутберг, Лариса Удовиченко, Алексей Петрухин, режиссеры Борис Грачевский, Николай Досталь, Ходжакули Нарлиев и многие другие.

Мероприятия фестиваля продлятся до 30 апреля, основными площадками показов станут кинотеатры «Алмаз Синема Порт» в ГРК «Ривьера» и «Мир», деловыми площадками – выставочный центр Kazan Expo и музей-заповедник «Казанский Кремль».

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