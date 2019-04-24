В Мензелинском районе спасли пьяного мужчину, который едва не спалил свой дом

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Пожарные Татарстана вынесли пьяного мужчину из дома, загоревшегося из-за непотушенной сигареты, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера ночью в МЧС поступило сообщение о том, что в селе Коноваловка на Цветочной улице загорелся частный дом. Первыми на место прибыли и приступили к тушению местные огнеборцы. Соседи рассказали, что в здании может находиться человек», – сообщили в МЧС.

Прибывшие на тушение огнеборцы ПСЧ № 122 проникли в здание, нашли в котельной мужчину, вынесли его из дома и передали врачам. 56-летний хозяин дома был сильно пьян, однако не пострадал и от госпитализации отказался.

В результате из-за пожара сгорели вещи на площади 8 квадратных метров. По предварительной версии, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

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