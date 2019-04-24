(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). За измену житель Лениногорска остриг жене волосы и забил ее до смерти, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Убийство произошло в квартире одного из домов на проспекте 50 лет Победы. Тело женщины обнаружили с множественными переломами и ушибленными ранами головы.

«По данным следователей, 37-летний мужчина, вернувшись из командировки, решил, что его 36-летняя жена была ему не верна. В итоге он насильно остриг ей волосы и жестоко избил, а когда женщина перестала подавать признаки жизни, он обратился в правоохранительные органы», – рассказал Шептицкий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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