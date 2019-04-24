В 2018 году 135 врачей Татарстана получили гранты на улучшение жилищных условий

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). В прошлом году 135 врачей, приехавших работать в Республику Татарстан, получили гранты на улучшение жилищных условий от Правительства РТ в размере 500 тыс. рублей и были трудоустроены в медицинские учреждения.

Всего с 2014 года гранты от Правительства РТ были предоставлены 818 врачам. При этом 524 специалиста привлечены из других регионов России.

В поликлиники трудоустроились 450 специалистов, среди которых 135 – врачи дефицитных специальностей. В том числе это анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, неонатологи, психиатры, судебно-медицинские эксперты и фтизиатры.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.