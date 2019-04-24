Исследователи нашли простой способ снизить риск преждевременной смерти

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Увеличение физической активности оказалось способно уменьшить риск преждевременной смерти, связанной с сидячим образом жизни. К такому выводу пришла группа ученых из Австралии, Великобритании и Норвегии, передает РИА Новости со ссылкой на портал EurekAlert!.

Наблюдения за более чем 149 тыс. добровольцев в возрасте 45 лет и старше продолжались около девяти лет. Они были разделены на четыре группы в зависимости от времени, проводимого в положении сидя: до четырех часов, от четырех до шести часов, от шести до восьми часов и более восьми часов. Кроме того, в зависимости от времени, уделяемого спорту, подопытных разделили на неактивных, недостаточно активных, активных на нижнем пределе рекомендаций, достаточно активных и высокоактивных (более часа занятий в день).

У сидевших более шести часов в сутки увеличилась вероятность ранней смерти от всех причин, включая сердечно-сосудистые заболевания. Хуже всего обстояли дела у тех, кто не делал никаких упражнений. Даже минимальные занятия спортом улучшили показатели представителей всех групп, кроме проводивших сидя свыше восьми часов в сутки. Умеренная и высокая активность позволили снизить риск ранней смерти у всех участников исследования.

«Замена сидения на быструю ходьбу может быть лучшим вариантом, который возможен для большинства взрослых», – убежден ведущий автор работы Эммануэль Стаматакис.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что физическая активность оказалась мощным средством против деменции.

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