В России предложили увеличить максимальную скорость на федеральных трассах

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить скоростной режим на федеральных дорогах до 110 км в час, сообщает ТАСС.

«Минтрансу совместно с МВД до конца 2019 года провести ревизию федеральной дорожной сети на предмет возможного повышения скоростного режима до 110 км в час», — рассказал журналистам Акимов на полях четвертой конференции «Безопасная дорога».

Он пояснил, что речь идет о новых скоростных трассах и дорогах после капремонта.

Сейчас вне населенных пунктов максимально разрешенная скорость на трассе составляет 90 км в час. На некоторых участках платных дорог допускается скоростной режим в 110 км в час.

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