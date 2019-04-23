Минниханов встретится с гостями KazanSummit и примет участие в открытии Казанского кинофестиваля

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов сегодня планирует встретиться с представителями делегаций, которые прибыли в Татарстан на KazanSummit 2019, а также принять участие в церемонии открытия XV Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Президента РТ.

Одним из первых мероприятий в деловом графике Рустама Минниханова станет встреча с постоянным представителем РФ при Организации Исламского сотрудничества Рамазаном Абдулатиповым. Вслед за этим руководителя республики ждут переговоры с президентом Союза торговых палат и товарных бирж Турции Рифатом Хисарджыклыоглу, а также с послами иностранных государств, прибывшими в Казань на экономический саммит.

Во второй половине дня Президент РТ планирует провести встречу с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества Исламской восьмерки Дато Ку Джафар Ку Шаари.

Как объяснила корреспонденту ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, протокольные встречи с представителями делегаций будут использоваться для обсуждения развития экономических, культурных, образовательных связей. «Это будут не только приветственные слова, а полноценный переговорный процесс, обсуждение перспектив сотрудничества», – подчеркнула она.

Вечером Президента РТ ждут в Татарском академическом театре имени Галиасгара Камала, где пройдет церемония открытия XV Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Гостями фестиваля в этом году станут Карен Шахназаров, Вадим Абдрашитов, Александр Прошкин, Николай Досталь, Лариса Удовиченко, Светлана Немоляева, Олег Тактаров и другие известные деятели кинематографа.

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