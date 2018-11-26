Общество инвалидов РТ отсудило у турфирмы 2 млн рублей за испорченный круиз

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ», Рамис Габасов). Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск Общества инвалидов РТ и обязал туристическую компанию «Волжские путешествия+» выплатить более 2 млн рублей за несостоявшееся путешествие по Волге 143 людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Взыскать с ООО “Волжские путешествия+“ в пользу общественной организации “Общество инвалидов РТ“ сумму неосновательного обогащения в размере 2 млн рублей, а также проценты с июля по январь 2019 года в размере 85,3 тыс. рублей», – огласил судья результативную часть решения по делу.

Представлявшая интересы Общества инвалидов РТ в суде юрист сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ», что на предыдущих слушаниях по делу турфирма пообещала перечислять задолженность за несостоявшийся круиз частями по 500 тыс. рублей в месяц. Однако никаких средств общественная организация так и не получила.

«Общество инвалидов никаких денег от “Волжских путешествий“ не получало. Надо еще сказать, что деньги инвалидам были выделены Министерством финансов РТ, и их нужно возвращать. И новые субсидии организация не может получить в связи с тем, что еще за эту субсидию не может отчитаться», – добавила представитель истца.

Путешествие по Волге предполагало посещение Нижнего Новгорода, Чебоксар и Свияжска. Оно было рассчитано более чем на 140 человек.

«143 инвалида собирались в круиз с 6 по 9 июля 2018 года по маршруту Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Свияжск – Казань. Туда было включено трехразовое питание, развлекательная и экскурсионная программы. И в первый день, когда больше 140 инвалидов собрались в круиз на теплоходе, у них, как нам сказали, сломался какой-то генератор. Хотя турфирма приняла предоплату в размере 2 млн рублей, но возвращать не хотела», – прокомментировала ситуацию представитель Общества инвалидов РТ.

«Теперь этот вопрос разрешен судом», – подытожила юрист. Впрочем, не явившийся на итоговые слушания ответчик может обжаловать решение Арбитражного суда РТ в течение месяца.

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