Татар-информ

24 апреля 2019, 03:42

Наука и образование

В Лаишевском техникуме выпускники сдали демоэкзамены по стандартам WorldSkills

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Наука и образование

В Лаишевском техникуме выпускники сдали демоэкзамены по стандартам WorldSkills

Фото: laishevskyi.ru

Образовательное учреждение является одним из центров проведения демонстрационного экзамена в республике.

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Выпускники Лаишевского технико-экономического техникума продемонстрировали свои знания по компетенции «Предпринимательство», пишет «Камская новь».

Образовательное учреждение является одним из центров проведения демонстрационного экзамена в республике. Студенты выполняют задания, составленные в соответствии со стандартами WorldSkills. Жюри, состоящее из независимых экспертов, оценивает знания и навыки участников.

Результаты оценки фиксируют в единой федеральной информационной системе, которая позволяет осуществлять анализ уровня подготовки кадров как в отдельно взятом регионе, так и в целом по стране.

По словам директора ЛТЭТ Ольги Якимовой, на этой неделе демоэкзамен по стандартам WorldSkills сдают двадцать выпускников техникума.

В начале испытательных экзаменов студенты подготовили проект по созданию собственного бизнеса и презентовали его экспертам. Идеи выдвигались самые разные: от фотоателье и производства стройматериалов до организации праздников и других вариантов развития предпринимательства в Лаишеве. Ярко презентовать свой проект участники должны были в течение пяти минут, после чего им нужно было ответить на вопросы жюри.

Затем ребята продемонстрировали свои знания в важных для бизнеса аспектах, в том числе навыки по маркетингу, технико-экономическому обоснованию проекта и другим.

Всего же в Татарстане в текущем году демонстрационный экзамен будут сдавать более 3 тыс. обучающихся из 63 образовательных организаций по 41 профессиональной компетенции WorldSkills.

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