В Алексеевском районе посевная стартовала в штатном режиме

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). На 23 апреля в Алексеевском районе посеяно 1405 гектаров ячменя, 170 гектаров пшеницы, 105 гектаров кормосмесей и 50 гектаров гороха, пишет газета «Заря».



Первыми к севу приступили в народном предприятии «Алексеевское», колхозах «Родина», «Алга», крестьянско-фермерских хозяйствах «Гумеров», «Хаматвалеев», «Грунин», производственном кооперативе «Лейсан» и ряде других.

В колхозе «Алга» во вторник приступили к севу однолетних трав.





Главный агроном хозяйства Владимир Пандузов рассказал, что посевная стартовала в спокойном режиме. По его словам, вся техника подготовлена, семена есть, удобрения заготовлены, в севе пока участвует лишь один агрегат. Все механизаторы сейчас задействованы на бороновании.



«Сегодня мы завершаем обработку почвы и десять агрегатов будут направлены на посевную. К вечеру уже выпустим еще один трактор в поле. В первую очередь будем сеять кормосмесь, ячмень и овес», – отметил Пандузов.



На сегодняшний день боронование зяби завершилось во всех хозяйствах района.

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