Внедрение «умных» счетчиков направлено на эффективную реконструкцию электросетевого комплекса

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Работы по интеллектуализации распределительной сети, стартовавшие в этом году в рамках масштабной программы ОАО «Сетевая компания», реализуемой при помощи энергосервисных контрактов, охватят почти тысячу населенных пунктов Республики Татарстан.

Задачей на этот год в Казани является установка 50 тыс. умных счетчиков, только в зоне ответственности Центрального района электрических сетей планируется смонтировать чуть более 7 тыс. приборов учета. Сейчас энергосервисная компания «Смартэнерго» проводит работу в Старо-татарской слободе — на улице Фаткуллина. Монтаж устройства на опоре воздушной линии занимает в среднем около 1 часа.

«Нас часто спрашивают, зачем менять пока еще исправные счетчики на новые? — рассуждает начальник Центрального РЭС Михаил Жуков. — Отвечу так: просто ради замены приборы учета не стоило затевать этот грандиозный проект. На самом деле мы строим информационно-измерительный комплекс, который позволит анализировать каждую точку поставки электроэнергии потребителю».

Прибор учета нового поколения позволяет решить ряд задач, начиная с дистанционного съема показаний и передачи их гарантирующему поставщику без участия потребителя. В общей сложности счётчики передают 27 параметров, в том числе выступают и в качестве датчиков аварийной ситуации в сети, на основе которых диспетчер моментально узнает о месте повреждения в электрической схеме.

Единственное неудобство — это краткосрочное отключение трансформаторных подстанций при проведении работ. Поэтому в «Сетевой компании» просят жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и делают все возможное, чтобы минимизировать продолжительность отключений.

«Вся работа по установке “умных счётчиков” делится на два этапа, — говорит мастер по обслуживанию электрических сетей Центрального РЭС Фердинант Авхадиев, — сначала мы монтируем новый прибор учёта на опорах и подводим к дому провода. Затем потребителя уведомляют о кратковременном отключении электроэнергии и дом запитывают уже по новой схеме». Таким образом значительно сокращается время плановых отключений.

Временные трудности многократно перекрываются преимуществами, которые появляются вследствие интеллектуализации учета электроэнергии. Положительный эффект уже получен — на основании результатов «пилотного проекта», проведенного по инициативе компании в конце года в Елабужском районе РТ. Здесь, в населенных пунктах, оснащенных интеллектуальными приборами учета, как увеличился полезный отпуск электроэнергии (на 3%), так и снизился уровень потерь электроэнергии (на 4%).

«После установки таких счетчиков в Елабуге мы смогли наглядно увидеть в режиме реального времени те участки сети, где качество электроэнергии не соответствует нормативным требованиям и устранили несоответствия за счет мероприятий организационного характера, — дополняет плюсы новой технологии заместитель генерального директора ОАО “Сетевая компания” — директор по реализации услуг Бронислав Кузнецов. — Также новые приборы учета позволили нам увидеть, что многие вопросы по качеству электроэнергии возникают из-за того, что некоторые потребители превышают полагающуюся им заявленную мощность. Мы начали проводить работу с ними — помимо нарушения законодательных норм, они значительно ухудшают качество жизни своих соседей».

Стоит отметить, что устанавливаемые приборы учета делятся на два типа: одни предназначены непосредственно для потребителей — физлиц (устанавливаются на опорах ВЛ) и другие, которые устанавливаются в электроустановках компании (трансформаторных подстанциях). Одной из задач последних является обеспечение полной наблюдаемости всего фидера воздушной линии, что позволяет формировать оперативные балансы для выявления очагов потерь.

Важно, что потребитель никаких затрат по покупке, монтажу и обслуживанию в течение поверочного интервала прибора учета не несет. "Более того, — отмечает заместитель генерального директора по экономике ОАО "Сетевая компания«— начальник управления по экономике ОАО «Сетевая компания» Наталья Назарова, — установка интеллектуальных приборов учета, не повлияет на тариф на электрическую энергию и даже способствует сдерживанию темпов его роста, поскольку после завершения энергосервисного контракта приборы учета передаются на баланс компании по нулевой остаточной стоимости. А если нет затрат, то соответственно нет оснований для повышения тарифа.

Собираемая с помощью новых интеллектуальных систем масштабная база данных позволяет проводить анализ «узких мест» и более эффективно проводить в дальнейшем реконструкцию электросетевого комплекса как республиканской столицы, так и Татарстана в целом.