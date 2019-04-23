На сельхозярмарке в Бугульме наблюдался дефицит картофеля, лука и профицит меда и саженцев

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Первая в этом году сельскохозяйственная ярмарка вновь состоялась на центральной площади Бугульмы, пишет «Бугульминская газета».



Несмотря на удачное место ее проведения и теплую солнечную погоду, желающих пройтись по торговым рядам было немного. Торговых точек было гораздо меньше, чем на предыдущей ярмарке, ассортимент продукции не пестрил разнообразием, отмечает источник.

На прилавках наблюдался дефицит картофеля, капусты и лука, которые стабильно пользуются наибольшим спросом у бугульминцев. Зато в большом ассортименте были представлены мед и саженцы. Продавцы предлагали черенки черешни, кусты белой и красной смородины, роз, вечнозеленого самшита и другие виды садоводческой флоры.

Очередь собралась и у палатки бугульминского молочного комбината. Покупатели разбирали сыры, масло, творог, сметану, а также активно интересовались продукцией швейной фабрики. Кроме комплектов постельного белья тут можно было купить солдатские гимнастерки и пилотки старого образца.

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