Тетюшане написали «Тотальный диктант» на мокшанском и эрзянском языках

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Педагоги, выпускники и учащиеся 8 – 11-х классов Киртелинской средней школы Тетюшского района присоединились ко всероссийской образовательной акции «Тотальный диктант на мокшанском и эрзянском языках», пишет газета «Тетюшские зори».



Цель проведения диктанта – повысить грамотность и популяризировать национальные языки.

В этом году текст диктанта был о Мордовском государственном национальном драмтеатре, которому в 2019-м исполняется 85 лет. По итогам акции каждый участник получит сертификат с указанием итогового балла.



Учитель Галина Абраконова рассказала, что педагоги и учащиеся с интересом участвуют в различных образовательных акциях, и на этот раз не остались в стороне, ведь в школе обучение ведется и на родном языке.



«Дети не раз побеждали и брали призовые места на олимпиадах по родному языку, ездили в Мордовию, думаю, и на этот раз они показали хорошие знания», – поделилась педагог.



Организатором образовательной акции выступил Поволжский центр культур финно-угорских народов при поддержке Министерства культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия.

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