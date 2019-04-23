Сельчане Бугульминского района совершили необычную кросс-прогулку в Чехнорат

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Жителям подгорненского поселения Бугульминского района очередной школьный день запомнился необычной кросс-прогулкой, пишет «Бугульминская газета».



В рамках беговой подготовки учащиеся подгорненской школы отправились в Чехнорат – уголок природы, где каждую весну скапливается талая вода, образуя озеро полутораметровой глубины.



Оставив позади более 5 км дорог, преодолев пашню, снежные оазисы в ложбинках, юные краеведы добежали до намеченной цели.



К их удивлению, воды в этом году скопилось гораздо меньше, чем обычно. Перелетным водоплавающим птицам, которые годами совершают здесь временную остановку, в этот раз пришлось потесниться. Подростки с интересом наблюдали за взлетающими с воды дикими утками.



«Дети возвращались домой с веточками вербы, что в обилии растет на увлажненной почве Чехнората. Каждый хотел подарить близким символ светлого праздника», – отметил источник.

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