В Нижнекамске под новое пространство для молодежи намерены выделить заброшенный спорткомплекс

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). В Нижнекамске планирует открыть новое пространство для молодежи, для чего власти города намерены выделить заброшенный спорткомплекс. Такое заявление сделал лидер муниципального общественного совета Хамза Багманов, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



Несмотря на множество новых общественных пространств, появившихся в Нижнекамске благодаря государственным программам, молодежь до сих пор не может найти подходящее ей место.



«Они не хотят кому-то мешать и хотят, чтобы им никто не мешал. В наших парках много пенсионеров, мам с колясками… А молодежи нужно свое собственное общественное замкнутое пространство», – пояснил Хамза Багманов.



Открывшийся в прошлом году молодежный центр «Ковер», как оказалось, не способен полностью удовлетворить потребности молодежи. Как заметил Багманов, это очень стильное, удобное, «интеллигентное» заведение, которое пользуется популярностью – но не у всех.



По словам Багманова, многие подростки хотят одеться в удобную одежду, которую не жалко испачкать или порвать, взять в руки баллончик с краской и встретиться с друзьями в неформальной обстановке.



Хамза Багманов попросил представителей молодого поколения заняться разработкой концепции нового пространства. Рабочим вариантом пока стало заброшенное здание спорткомплекса около «Шинника», которое начинали строить в 1980-х годах, но так и не завершили.



Обсудив вопрос с мэром Нижнкамска Айдаром Метшиным и другими руководителями, лидер общественников резюмировал: «Может, что-нибудь из этого получится». Каким будет новое пространство, какие активности его наполнят – пока неизвестно. Вопросы будут решать сообща – поможет в этом и Управление по делам молодежи, недавно выделенное в Нижнекамске в отдельную структуру.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.