В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о Европейской неделе иммунизации в РТ

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Сегодня, 24 апреля, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о Европейской неделе иммунизации в Республике Татарстан.

В мероприятии примет участие заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео и на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.

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