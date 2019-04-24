Татар-информ

24 апреля 2019, 09:20

Общество

В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о механизмах недопущения антимонопольных нарушений

Рекомендуем

Общество

В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о механизмах недопущения антимонопольных нарушений

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Сегодня, 24 апреля, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится посвященная механизмам недопущения антимонопольных нарушений пресс-конференция «Антимонопольный комплаенс».

В мероприятии примет участие заместитель руководителя Татарстанского УФАС России Гузель Шафигуллина.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео и на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Внедрение «умных» счетчиков направлено на эффективную реконструкцию электросетевого комплекса
Новости дня
09:50
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о Европейской неделе иммунизации в РТ

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

09:35
По звездной дорожке Казанского кинофестиваля сегодня пройдут Удовиченко, Грачевский и Досталь

Сегодня в Казани откроется XV Международный фестиваль мусульманского кино.

09:25
Экс-глава Бугульмы задержан по подозрению в получении взятки в 2,7 млн рублей

Следствие считает, что Ильдус Касымов помог за вознаграждение фирме выиграть контракт на поставку фонтанного оборудования в Бугульму.

09:24
В 2018 году 135 врачей Татарстана получили гранты на улучшение жилищных условий

Правительство РТ помогает с жильем и трудоустройством врачам, приехавшим на работу в республику.

09:20
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о механизмах недопущения антимонопольных нарушений

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

09:02
Общество инвалидов РТ отсудило у турфирмы 2 млн рублей за испорченный круиз

Не явившийся на итоговые слушания ответчик может обжаловать решение Арбитражного суда РТ в течение месяца.

09:00
Внедрение «умных» счетчиков направлено на эффективную реконструкцию электросетевого комплекса

Задачей на 2019 год в Казани является установка 50 тыс. умных счетчиков.

08:59
В Мензелинском районе спасли пьяного мужчину, который едва не спалил свой дом

Пожар случился в селе Коноваловка в доме на Цветочной улице.

08:46
В вейпах нашли следы бактериальных и грибковых токсинов
08:33
За измену житель Лениногорска остриг жене волосы и забил ее до смерти

Убийство произошло в квартире одного из домов на проспекте 50 лет Победы.

08:20
Четыре команды из Татарстана пробились в финал Всероссийских соревнований по регби-7

По итогам турнира в Санкт-Петербурге будут сформированы сборные команды России на Универсиаду в Неаполе.

07:58
Полная зарядка смартфона оказалась опасна для аккумулятора
07:46
Минниханов встретится с гостями KazanSummit и примет участие в открытии Казанского кинофестиваля

В Татарстане стартуют мероприятия XI Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2019».

07:32
Аллею Славы в казанском поселке Юдино откроют ко Дню Победы

После завершения реконструкции территории в парке зажгут Вечный огонь.

07:18
Врачи рассказали, сколько яиц и кулича можно будет съесть на Пасху
06:58
В Нижнекамске под новое пространство для молодежи намерены выделить заброшенный спорткомплекс

Несмотря на обилие общественных пространств, появившихся в Нижнекамске благодаря госпрограммам, молодежь до сих пор не может найти подходящее место.

06:50
Исследователи нашли простой способ снизить риск преждевременной смерти
06:22
Малыши из Тетюш продефилировали в оригинальных авторских нарядах на «Экомоде 2019»

Модели делались просто, быстро и без особых затрат, так как в ход шли подручные материалы.

06:08
В России отзывают более 10 тыс. автомобилей Citroen и Peugeot
05:41
На сельхозярмарке в Бугульме наблюдался дефицит картофеля, лука и профицит меда и саженцев

Среди бугульминцев особым спросом пользуются такие овощи, как картофель, капуста и лук.

04:16
В Алексеевском районе посевная стартовала в штатном режиме

Во вторник к севу однолетних трав приступили в колхозе «Алга».

03:42
В Лаишевском техникуме выпускники сдали демоэкзамены по стандартам WorldSkills

Образовательное учреждение является одним из центров проведения демонстрационного экзамена в республике.

02:11
Тетюшане написали «Тотальный диктант» на мокшанском и эрзянском языках

Цель проведения диктанта – повысить грамотность и популяризировать национальные языки.

01:13
Сельчане Бугульминского района совершили необычную кросс-прогулку в Чехнорат

Чехнорат – уголок природы, где каждую весну скапливается талая вода, образуя озеро полутораметровой глубины.

00:36
Поющие пожарные выйдут на сцену с известными бардами Зеленодольска

На концерте «Лучшие. Любимые. Твои!» исполнят всенародные и любимые композиции.

События