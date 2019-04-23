Алексей Песошин встретился с собственниками аварийного жилья Зеленодольска

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин встретился сегодня с собственниками аварийного жилья в Зеленодольске – на сегодняшний день в подобных условиях проживают 76 семей, об этом сообщает пресс-служба Правительства республики.

Во время встречи Песошин рассказал о ходе программы по переселению, о принципах определения выкупных цен и обозначил два варианта переселения – соципотека и социальный найм.

Премьер подчеркнул, что главной задачей является безопасность людей, и напомнил, что программу ликвидации аварийного жилья в республике многократно проверяли, в результате было признано, что она соответствует всем законам и нормам.

В ходе беседы жители попросили оказать помощь в их трудоустройстве. Решение этого вопроса было поручено руководству города и Минтруда Татарстана.

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