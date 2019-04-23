Зуля Камалова с татарской поэтессой представят новый альбом о шести днях любви

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Татароязычная певица Зуля Камалова, живущая в Австралии, анонсировала новый альбом на татарском языке под названием «Алты кон ярату». Об этом певица сообщила в своем Instagram`e.



«Новый альбом “Алты кон ярату”, над которым я так долго работала, наконец-то выходит в свет. Дата релиза – 29 апреля», – уточнила Зуля Камалова.



Альбом о любви в шесть дней создавался при участии татарской поэтессы Йолдыз Миннуллиной.



«Дословно название альбома переводится как "Шесть дней любви", но Йолдыз сказала мне, что "ярату" также можно перевести как "творение". Я вижу особую символичность в таком сочетании – шесть дней любви, шесть дней творения, что будет на седьмой?» – задается вопросом Зуля Камалова, отметив, что альбом навеян ситуацией с родным языком в Татарстане и тем, насколько важны родные корни и связь со своим народом.



Певица давно живет в Австралии. Она поделилась, что пришла к своей музыке постепенно, потому что не хотела быть исполнительницей традиционной татарской музыки. «До этого было много разных опытов, и однажды я подумала, как же можно представить свою татарскую музыку, будучи уже гражданкой Австралии. Не думала, что это будет кому-то интересно, но нашлись люди. Это меня поддержало и поощрило, я начала дальше развиваться, записывать альбомы», — поделилась певица.

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