Продюсер певицы МакSим сообщила о переносе концерта в Казани из-за аварии

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Продюсер певицы МакSим Маргарита Соколова сообщила в своем Instagram`e, что концерт в Казани, который должен был состояться 26 апреля, будет перенесен на конец мая.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что уроженка Казани МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт. Маргарита Соколова подтвердила свое заявление снимками певицы в синяках.



«Вынуждена сообщить вам эту безрадостную новость и опубликовать эти фото, чтобы избежать каких-либо спекуляций или недопонимания в дальнейшем», – объяснила цель поста помощница артистки.

По словам Соколовой, МакSим надеялась на скорейшее восстановление, однако по прогнозам врачей до конца мая артистка будет находиться на реабилитации.



Продюсер певицы сообщила, что на данный момент ведет переговоры с организаторами о точных датах переноса концерта.



«Запланированные концерты мы перенесем на конец мая – июнь и обязательно выступим в каждом городе, где должны были выступить», – пообещала представительница артистки.



Поклонники пожелали певице скорейшего восстановления, однако некоторые фолловеры отметили нереалистичность фотографий и заподозрили менеджмент артистки в пиар-ходе.

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