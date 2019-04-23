В Елабуге прошла первая в этом году акция «Георгиевская ленточка»

(Елабуга, 23 апреля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге стартовала традиционная акция «Георгиевская ленточка». Первыми более 100 символов Победы получили жители нижней части города.

В этом году в акции активно участвуют подростковые клубы. Например, в первый день мероприятия георгиевские ленточки раздавали воспитанники клуба «Антей».

До 9 мая такие акции планируется организовать во всех крупных микрорайонах города.

«Всего у нас 10 подростковых клубов, следовательно, в каждом микрорайоне, где они расположены, будут вручены георгиевские ленты. Акции будут проходить до 9 мая. В День Победы мы всех елабужан приглашаем на митинг, а также принять участие в шествии “Бессмертный полк”», — рассказала главный специалист дополнительного образования молодежного центра «Барс» Венера Носырева.

Всего волонтеры и добровольцы молодежного центра «Барс» в городе планируют раздать свыше 3 тыс. георгиевских ленточек.

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