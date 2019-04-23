Татар-информ

23 апреля 2019, 22:22

Общество

В России может появиться «гибридный» полис ОСАГО и каско

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Общество

В России может появиться «гибридный» полис ОСАГО и каско

Новый объединенный полис может стоить дешевле двух отдельно оформленных вариантов страхования.

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Полисы автострахования ОСАГО и каско могут объединить в один новый полис и предложить его как альтернативу уже имеющимся, при этом сделав его стоимость более выгодной. Об этом сообщил «Известиям» депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

«Полис ОСАГО должен быть бесплатным при покупке каско или должен быть поглощен каско. Изначально я вообще предложил тем, кто покупает каско, автоматически рассчитывать бесплатно ОСАГО. Новый полис будет предлагаться не вместо ОСАГО, а в дополнение к нему, как альтернатива», — сообщил депутат.

Предложения были представлены Премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, который подобную идею одобрил и пообещал ее рассмотреть. Однако под знаком вопроса еще остается стоимость возможного альтернативного полиса, но сильной разницы ожидать не стоит, полагают эксперты.

«Дешевле 50 тыс. рублей цена полиса не опустится. Иначе страховщики, не желая терять прибыль, будут компенсировать убыток по ДТП, учитывая износ деталей, ремонтировать запчастями с подержанных автомобилей или значительную франшизу добавят», — отмечают эксперты.

Вопрос объединения полисов каско и ОСАГО поднимается уже не в первый раз. Заместитель министра иностранных дел РФ Алексей Моисеев еще 2 года назад сообщал о подобной концепции, однако серьезных шагов тогда предпринято не было.

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