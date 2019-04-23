На пожаре в доме возле гипермаркета METRO погибли три человека

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). На пожаре возле гипермаркета METRO погибли три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Первоначальная информация от очевидцев не подтвердилась, дом оказался жилым. В процессе разборки сгоревших конструкций огнеборцы ПСЧ №3 обнаружили три тела», – рассказали в министерстве.

В результате пожара огонь уничтожил жилой дом на площади 80 квадратных метров. Причина пожара, обстоятельства гибели и личности погибших устанавливаются.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на Герцена загорелся дом № 24.

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