Татар-информ

23 апреля 2019, 20:02

Общество

На ремонт городских дорог в Елабуге потратят 177,5 млн руб

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Общество

На ремонт городских дорог в Елабуге потратят 177,5 млн руб

Фото: архив

Асфальтированную дорогу обновят по 23 адресам.

(Елабуга, 23 апреля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Этим летом в Елабуге обновят дорожный асфальт по 23 адресам протяженностью 6,3 км, также запланированы работы по ремонту внутриквартальных проездов, строительству тротуаров и укладке щебеночно-песчаной смеси. В общей сложности дорожники в городе будут работать почти по 80 адресам. Об этом сегодня на деловом вторнике заявил заместитель руководителя исполкома города Олег Жуков.

 

Полный список улиц, где будут работать дорожники, будет опубликован на днях на официальном сайте города. Всего на ремонт и строительство городских дорог планируется потратить 177,5 млн рублей. К примеру, на ремонт внутриквартальных проездов и строительство тротуаров направят 45 млн рублей. По этой программе будут выполнены работы по замене асфальтобетонного покрытия и строительству тротуаров по 32 адресам, протяженностью 6,8 км. Основная часть дорожных работ стартует в мае.

 

«На ремонт существующей дорожно-уличной сети с асфальтобетонным покрытием будет направлено 50 млн рублей. По данной программе будут выполнены работы по замене асфальтобетонного покрытия по 23 адресам, протяженностью 6,3 км. На ремонт дорожно-уличной сети переходным типом покрытия (ЩПС) — 30 млн рублей. По данной программе будут выполнены работы по укладке щебеночно-песчаной смеси по 23 адресам, протяженностью 7 км», — отметил в своем докладе Олег Жуков.

Источники финансирования ремонта дорог разные. Так, например, республика выделила дополнительные 26 млн рублей на строительство тротуаров, водоотводных лотков и замену дорожного полотна по ул. Чапаева. Речь идет об участке дороги от ул. Городищенская до Окружного шоссе. Ежегодно на ремонт елабужских дорог выделяется не менее 150 миллионов рублей. С 2010 года в Елабуге отремонтировали и построили около 200 км автодорог и тротуаров.

 

В обслуживании города сегодня находится 293 км дорог и 51 км тротуаров.

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