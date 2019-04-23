Железнодорожники РТ присоединились к велопробегу протяженностью 45 тыс. км в честь юбилея БАМа

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). На Горьковской железной дороге стартовал велопробег под лозунгом «45 тыс. километров на велосипеде к 45-летию БАМа». К нему присоединилось около 100 железнодорожников Татарстана, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«В Кирове участниками велопробега стали 52 железнодорожника, в Казани – 42, в поселке Юдино – 50, в городе Канаш – 10, в Ижевске – 12», – говорится в сообщении пресс-службы.

Общая протяженность маршрута велопробега составляет 45 тыс. км. Заезды будут проходить на всей сети ГЖД в течение нескольких месяцев. В Нижнем Новгороде в велопробеге протяженностью 12 км приняли участие 75 железнодорожников и членов их семей. В Муроме 39 велосипедистов проехали 10 км.

Велопробег, приуроченный к 45-летию начала строительства БАМа, стартовал на Горьковской железной дороге 21 апреля.

В текущем году исполняется 45 лет с начала строительства Байкало-Амурской магистрали.

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