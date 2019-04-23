(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Приставы Татарстана с начала года взыскали более полумиллиарда долгов по налогам, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«Более 675 млн рублей долгов по налоговым платежам вернули приставы с начала этого года. В рамках исполнительных производств о взыскании налогов было арестовано имущество 415 должников», – отметила Халимова.

Напомним, что 26 апреля местные жители смогут пообщаться с приставами о том, как самостоятельно узнать информацию об имеющихся долгах. Акция «Узнай о долгах» пройдет в многофункциональных центрах, структурных подразделениях УФССП России по Республике Татарстан, торговых центрах и на улице.

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