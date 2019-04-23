ПАО «Туполев» оштрафовали за нарушения авторского надзора при строительстве на казанском авиазаводе

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). ПАО «Туполев» просит Арбитражный суд Татарстана признать незаконным штраф, наложенный Ростехнадзором за нарушения авторского надзора за строительством на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова.

Дело в том, что объекты на этой территории считаются опасными, поэтому разработчик проектной документации должен следить за ходом строительства, контролировать всё: от технологий до качества работ.

Но авторский надзор не осуществляется, поскольку у ПАО «Туполев» нет распорядительного документа, заявил представитель Ростехнадзора в суде. Кроме того, нигде не указаны объемы, сроки и графики наблюдения за строительством.

Однако ПАО «Туполев» не согласен с решением, и настаивает на отмене постановления.

«Мы считаем, что авторский надзор ведется. У нас есть приказ на ведение авторского надзора, журнал, ответственные специалисты», — заявила представитель предприятия в суде.

Ростехнадзор сообщил ИА «Татар-информ» детали конфликта. Оказалось, что на заводе им. С. П. Горбунова были нарушены обязательные требования в области строительства и применения стройматериалов. Кроме того, имело место нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию. А также ПАО «Туполев» не устранило нарушения законодательства в срок.

«В ходе проведения проверок строительства, реконструкции объектов капитального строительства ПАО «Туполев» государственными инспекторами были выявлены нарушения требований, за совершение которых предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьями 9.4, 9.5 и 19.5 КоАП РФ», — говорится в сообщении Приволжского управления Ростехнадзора.

Арбитражный суд РТ продолжит рассмотрение дела 6 мая.

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