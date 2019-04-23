Председатель Госкомитета РТ по туризму предложил провести в Казани Всемирный конгресс шеф-поваров

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов предложил подать заявку для проведения в Казани в 2022 году Всемирного конгресса шеф-поваров. Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной проведению премии Where to Eat.

«Мы предлагаем рассмотреть Казань как место проведения конгресса шеф-поваров в 2022 году. За это время мы хорошо подготовимся и проведем его не менее интересно, чем другие и с нашими татарстанскими изюминками», — сказал спикер.

В свою очередь, советник президента Национальной ассоциации кулинаров России Максим Беляев подчеркнул, что не исключает возможности проведения чемпионата в столице Татарстана.

«Было бы очень здорово... Они — международная ассоциация (Всемирная ассоциация сообществ шеф-поваров, — прим. Т-и) — очень голодны до России, и я думаю, что им это будет очень интересно. Шанс есть, безусловно... Есть определенная процедура участия в отборочном туре, для того чтобы выиграть право на проведение чемпионата, мы это обязательно обговорим», — прокомментировал он.

Всемирный конгресс шеф-поваров проводится каждые два года. В рамках мероприятия ведущие шеф-повара со всего мира готовят местные национальные блюда и обсуждают тенденции отрасли. В 2020 году конгресс впервые пройдет в России — его примет Санкт-Петербург.

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