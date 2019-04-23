Нижнекамское энергетическое хозяйство требует с Татэнерго 13,8 млн рублей за поставку горячей воды

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ», Артур Казанцев). Нижнекамское АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» требует с АО «Татэнерго» 13,8 млн рублей за поставку тепловой энергии казанским предприятием. Стороны не могут договориться о том, как будет производиться оплата поставленной в 2017 году энергии.

На судебном заседании в Арбитражном суде РТ представитель нижнекамского предприятия рассказал, что Татэнерго выполняет все условия договора, однако поставленное тепло в жилые дома Нижнекамска вызвало споры между сторонами.

«Истец и ответчик не могут прийти к соглашению, так как не могут договориться, как рассчитаться за поставку тепловой энергии в виде горячей воды. Ответчик требует, чтобы был произведен расчет по нормативам, а истец считает, что расчет должен производиться по счетчикам», — подчеркнул он на предварительном слушании.

Суд признал правомерность иска АО «ВКиЭХ» и назначил судебное заседание на 23 мая.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.