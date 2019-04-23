Татар-информ

23 апреля 2019, 19:34

Общество

Часть жителей шести районов Казани на время останется без света

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Общество

Часть жителей шести районов Казани на время останется без света

Отключение затронет все районы столицы Татарстана, за исключением Московского.

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Завтра, как и сегодня, часть жителей Авиастроительного, Вахитовского, Кировского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов Казани на время останется без электричества. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

В Авиастроительном районе города свет отключат с 8 до 17 часов в доме № 26а по улице Колхозная и домах со 2-го по 20-й а, №№ 21, 21б, 21г, 33 по улице 2-я Колхозная. В это же время не будет электроэнергии в некоторых домах Вахитовского, Кировского, Ново-Савиновского и Приволжского районов Казани. Так, в Вахитовском районе электричество отключат в домах №№ 15 и 19 по улице Тази Гиззата.

В Кировском районе света не будет по следующим адресам: ул. Актанышская, дд. 1, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 17а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34 и 43а; ул. Восход, д. 7; ул. Залесная, дд. 16, 18, 20, 22, 24 и 26; ул. Кулахметова, д. 33; ул. Серова, дд. 3, 5, 7, 9, 11 и 11а; ул. Шамиля Усманова, дд. 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19/1, 19/2, 21, 23, 25, 25а, 29, 27, 31, 33 и 35.

Кроме того, в Ново-Савиновском районе останутся без электричества дома №№ 39, 39а и 53б по проспекту Фатыха Амирхана, №№ 52 и 57а по улице Мусина, №№ 48а, 48б, 58 и 58а по проспекту Хусаина Ямашева. А в Приволжском районе не будет света в частных домах по улицам 2-я Бригадная, Григорьева, Приречная, Рассветная и Рябиновая, Оренбургскому проезду и Оренбургскому тракту.

В Советском районе с 9 до 18 часов отключат электроэнергию в домах №№ 9, 11, 13 и 15 по улице Ломжинская, а также в доме № 206 по проспекту Победы. В это же время без света останутся улицы Большая, Дорожная, Клубная, Красная, Озерная, Рабочая, Совхозная и Татарстан в поселке Малые Клыки; Возвышенная, Небесная, Торфяная и Центрально-Торфяная в Торфяном; Ансар, Зирекле, Игелекле, Травная, Тургай и Январская в Царицыне.

При этом в домах по улицам Алмачуар, Долгая, Жилякле, Знатная, Кизляу, Костромская, Лейсан, Ореховая, Таллык, Уракчи, Чирямле, Чэчэк, Эмет и Яшьлек, а также во Встречном переулке поселков Вознесенское и Привольный электричества не будет с 8 до 17 часов.

Причинами отключения станут плановый ремонт линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей, информирует пресс-служба Сетевой компании.  

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