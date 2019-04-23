Татар-информ

23 апреля 2019, 21:10

Наука и образование

Школьники Татарстана завоевали 15 наград на Всероссийской олимпиаде по экологии в Сочи

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Наука и образование

Школьники Татарстана завоевали 15 наград на Всероссийской олимпиаде по экологии в Сочи

Победителями олимпиады стали учащиеся из Нижнекамского и Балтасинского районов РТ.

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Школьники Татарстана завоевали 15 наград на Всероссийской олимпиаде по экологии, которая прошла в Сочи, сообщает Минобрнауки РТ.

Победителями олимпиады стали 17 школьников, призерами – 85 учащихся России. Победителями от Татарстана признаны одиннадцатиклассницы Дарья Бодунова из школы № 27 Нижнекамского района и Гузель Сагитова из Балтасинской школы, призерами – 13 учеников из Казани, Нурлата и Нижнекамского района.

Всего в олимпиадных состязаниях приняли участие 230 школьников 9 – 11-х классов из 71 региона России. Татарстан представили 25 учеников из разных муниципальных образований республики.

«Участники выполняли задания в письменном туре и защищали исследовательские работы в проектном туре. Перед ними стояла задача короткого обоснования актуальности, научной и практической новизны исследования, описания цели и задачи выполненного проекта», – отмечается в сообщении министерства.

Победители и призеры всероссийских олимпиад могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на профильные направления. 

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