(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Очевидцы из Казани сняли на видео как автокран ломает иномарку. Соответствующие кадры опубликовали пользователи социальных сетей.

Очевидцы отметили, что происходило это на заднем дворе автосалона, расположенного в здании № 18 на Даурской улице.

На кадрах видно, как автокран с «клешней» мнет легковой автомобиль, после чего хватает машину за крышу, переворачивает, и продолжает разрушать.

В ТрансТехСервисе отметили, что на кадры попала стандартная процедура утилизации автомобиля.

«В конце прошлого года «Фольксваген» объявил об отзыве около 6700 своих авто. По неизвестной причине, концерн продавал модели подсерийного образца под видом подержанных, 57 из них были реализованы на территории РФ», – написали представители ТрансТехСервиса на официальной странице организации во «ВКонтакте».

Они отметили, что в дилерском центре ТТС были выкуплены и утилизированы несколько таких машин, а их владельцам целиком возместили затраты.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.