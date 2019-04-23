Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà îáñóäèë óêðåïëåíèå òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé ñ ïîñëîì Êàçàõñòàíà â ÐÔ

(Êàçàíü, 23 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ âñòðåòèëñÿ ñ ×ðåçâû÷àéíûì è Ïîëíîìî÷íûì Ïîñëîì Êàçàõñòàíà â Ðîññèè Èìàíãàëè Òàñìàãàìáåòîâûì â Êàçàíñêîì Êðåìëå. Îá ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ïðåçèäåíòà ÐÒ.
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ è Èìàíãàëè Òàñìàãàìáåòîâ îáñóäèëè óêðåïëåíèå òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó Òàòàðñòàíîì è Êàçàõñòàíîì, à òàêæå ïåðñïåêòèâû ðåàëèçàöèè ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ.
Ðàíåå ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ñîîáùàëî, ÷òî ãåíåðàëüíûé êîíñóë Êàçàõñòàíà â Êàçàíè Åðêèí Òóêóìîâ â ñêîðîì âðåìåíè ïîêèíåò ñâîé ïîñò.