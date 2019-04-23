Òàòàð-èíôîðì

23 àïðåëÿ 2019, 16:46

Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà

Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà îáñóäèë óêðåïëåíèå òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé ñ ïîñëîì Êàçàõñòàíà â ÐÔ

Ðåêîìåíäóåì

Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà

Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà îáñóäèë óêðåïëåíèå òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé ñ ïîñëîì Êàçàõñòàíà â ÐÔ

Ôîòî: tatarstan.ru

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ âñòðåòèëñÿ ñ Èìàíãàëè Òàñìàãàìáåòîâûì â Êàçàíñêîì Êðåìëå.

(Êàçàíü, 23 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ âñòðåòèëñÿ ñ ×ðåçâû÷àéíûì è Ïîëíîìî÷íûì Ïîñëîì Êàçàõñòàíà â Ðîññèè Èìàíãàëè Òàñìàãàìáåòîâûì â Êàçàíñêîì Êðåìëå. Îá ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ïðåçèäåíòà ÐÒ.

Ð’ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð° Ñ ÐŸÐ¾ÑÐ»Ð¾Ð¼ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ ÐšÐ°Ð·Ð°Ñ…ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ Ð˜.Ð.Ð¢Ð°ÑÐ¼Ð°Ð³Ð°Ð¼Ð±ÐµÑ‚Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ è Èìàíãàëè Òàñìàãàìáåòîâ îáñóäèëè óêðåïëåíèå òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó Òàòàðñòàíîì è Êàçàõñòàíîì, à òàêæå ïåðñïåêòèâû ðåàëèçàöèè ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ.

Ðàíåå ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ñîîáùàëî, ÷òî ãåíåðàëüíûé êîíñóë Êàçàõñòàíà â Êàçàíè Åðêèí Òóêóìîâ â ñêîðîì âðåìåíè ïîêèíåò ñâîé ïîñò.

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà ïðèçâàë øèðå èñïîëüçîâàòü IT-òåõíîëîãèè äëÿ áîðüáû ñ íàðêîáèçíåñîì
Íîâîñòè äíÿ
17:07
Ðÿäîì ñ ãèïåðìàðêåòîì METRO â Êàçàíè çàãîðåëñÿ íåæèëîé äîì

Âîçãîðàíèå ïðîèçîøëî â äîìå ¹ 24 íà óëèöå Ãåðöåíà.

17:00
Â Òàòàðñòàíå ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé âûïóñê Áàíêîâñêîé øêîëû ÂÒÁ

Ñåðòèôèêàòû îá óñïåøíîì îêîí÷àíèè îáó÷åíèÿ ïîëó÷èëè 14 ñòóäåíòîâ.

16:59
Î÷åâèäöû èç Êàçàíè ñíÿëè íà âèäåî êàê àâòîêðàí ëîìàåò èíîìàðêó

Î÷åâèäöû îòìåòèëè, ÷òî ïðîèñõîäèëî ýòî íà çàäíåì äâîðå àâòîñàëîíà, ðàñïîëîæåííîãî â çäàíèè ¹ 18 íà Äàóðñêîé óëèöå.

16:58
Ôåñòèâàëü «Ðóêàìè æåíùèíû» â Ìîñêâå îáúåäèíèò ëþáèòåëüíèö õåíäìåéäà èç Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàí

Ðåãèñòðàöèÿ íà ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà âåäåòñÿ íà ñàéòå – www.handswomen.ru.

16:46
Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà îáñóäèë óêðåïëåíèå òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé ñ ïîñëîì Êàçàõñòàíà â ÐÔ

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ âñòðåòèëñÿ ñ Èìàíãàëè Òàñìàãàìáåòîâûì â Êàçàíñêîì Êðåìëå.

16:43
Ãîñîáâèíèòåëü ïîïðîñèë ñóä îòïðàâèòü îáâèíÿåìûõ ïî äåëó î ïîæàðå â «Àäìèðàëå» â êîëîíèþ íà 91 ãîä

Ñåãîäíÿ â Ìîñêîâñêîì ðàéîííîì ñóäå Êàçàíè íà÷àëèñü ïðåíèÿ ïî ãðîìêîìó äåëó î ïîæàðå â òîðãîâîì öåíòðå.

16:42
Ìèíëåñõîç ÐÒ ïðîñèò ïðåäîñòàâèòü áþäæåòíûì ëåñõîçàì äîñòóï ê âûðóáêå äåðåâüåâ

Òàòàðñòàíñêàÿ äðåâåñèíà íå âîñòðåáîâàíà â ïðîìûøëåííîñòè, ïîýòîìó ÌÑÁ íå ïðîÿâëÿåò èíòåðåñ ê òîðãàì íà âûðóáêó ëåñîâ.

16:35
Óðîæåíêà Êàçàíè ÌàêSèì ïîïàëà â ÄÒÏ ïî äîðîãå â àýðîïîðò
16:32
Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà ïðèçâàë øèðå èñïîëüçîâàòü IT-òåõíîëîãèè äëÿ áîðüáû ñ íàðêîáèçíåñîì

Â Êóêìîðå ïðîøëî âûåçäíîå çàñåäàíèå àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè ðåñïóáëèêè.

16:24
Îñíîâíàÿ ÷àñòü óæå îñâîåííûõ ñðåäñòâ ïî íàöïðîåêòàì â Òàòàðñòàíå óøëà íà ïîäãîòîâêó ê WorldSkills

Ñîãëàñíî äàííûì Ìèíýêîíîìèêè ÐÒ, íà äàííûé ìîìåíò â Òàòàðñòàíå â ðàìêàõ íàöïðîåêòîâ ïðîôèíàíñèðîâàíû ìåðîïðèÿòèÿ íà 3,6 ìëðä ðóáëåé.

16:12
Áëàãîòâîðèòåëüíûé «Ôîíä Õàéðóëëèíà» ñòàë ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà «Áëàãîòâîðèòåëü ãîäà-2018»

Ïî÷åòíîå çâàíèå ôîíäó ïðèñâàèâàåòñÿ óæå âîñüìîé ãîä ïîäðÿä.

16:08
Òàòêíèãîèçäàò ïðåäñòàâèò ñâîè êíèãè íà ÿðìàðêå Eurasian Book Fair â êàçàõñòàíñêîì Íóð-Ñóëòàíå

Ñòåíä Òàòàðñêîãî êíèæíîãî èçäàòåëüñòâà ðàñïîëîæèòñÿ â öåíòðàëüíîì ïàâèëüîíå âûñòàâî÷íîãî öåíòðà «Êîðìå».

15:59
Äåëî ïîëèöåéñêîãî, «ñëèâàâøåãî» ñâåäåíèÿ îá óìåðøèõ ãðîáîâùèêó, ïåðåäàíî â ñóä Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ

Îáâèíÿåìûé çàÿâèë õîäàòàéñòâî î ðàññìîòðåíèè äåëà â îñîáîì ïîðÿäêå è áåç ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà.

15:58
Öèêëîí ïðèíåñåò â Òàòàðñòàí ïîòåïëåíèå è íåáîëüøèå äîæäè

Òåìïåðàòóðà âîçäóõà â äíåâíûå ÷àñû ñîñòàâèò îò 15 äî 20 ãðàäóñîâ òåïëà.

15:55
Àê Áàðñ Áàíê è Àê Áàðñ Ôèíàíñ çàïóñòèëè ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå äëÿ èíâåñòèðîâàíèÿ

Ïîëüçîâàòåëÿì AK BARS TRADE äîñòóïíû îíëàéí êîòèðîâêè ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåíòîâ, à òàêæå ãðàôèêè ñ èñòîðè÷åñêèìè äàííûìè.

15:52
Â ïàðêå Ïîáåäû 9 ìàÿ îòêðîþò ïàìÿòíèê òðóæåíèêàì òûëà è òðóäà

Ìîíóìåíò îòëèò êàçàíñêèì ñêóëüïòîðîì Ìàõìóòîì Ãàñèìîâûì â Åêàòåðèíáóðãå.

15:45
Ðîñòåëåêîì â ÷åñòü Äíÿ Ïîáåäû äàðèò âåòåðàíàì ÂÎÂ áåñïëàòíûå çâîíêè è òåëåãðàììû îäíîïîë÷àíàì

Âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 100 áåñïëàòíûõ ìèíóò íà çâîíêè íà ñòàöèîíàðíûå è ìîáèëüíûå òåëåôîíû.

15:42
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ: Îáåñïå÷åíèå ìèðà â ìíîãîíàöèîíàëüíîì Òàòàðñòàíå – îáùàÿ çàäà÷à

Â Êóêìîðå ïðîøëî âûåçäíîå çàñåäàíèå àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè ðåñïóáëèêè.

15:30
Â ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ïðîéäåò ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ î ìåõàíèçìàõ íåäîïóùåíèÿ àíòèìîíîïîëüíûõ íàðóøåíèé

Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ ïðèãëàøàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ.

15:17
Ïîëèöåéñêèå èçúÿëè â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ ïî÷òè äâå òûñÿ÷è ëèòðîâ àëêîãîëÿ ñ ïðèçíàêàìè ïîääåëêè

Ïî ïîäîçðåíèþ â èçãîòîâëåíèè è ïðîäàæå êîíòðàôàêòà çàäåðæàíû òðîå ÷åëíèíöåâ.

15:14
Ìèííèõàíîâ óòâåðäèë äíè ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíèêîâ Óðàçà-áàéðàì è Êóðáàí-áàéðàì â Òàòàðñòàíå

Äíè áûëè âûáðàíû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëîæèâøèìèñÿ òðàäèöèÿìè è ëóííûì êàëåíäàðåì.

15:10
Íà 2 ìëí ðóáëåé áîëüøå ïîòðàòèò Òàòàðñòàí â ýòîì ãîäó íà óíè÷òîæåíèå ãðûçóíîâ

Â ïðîøëîì ãîäó íà äåðàòèçàöèþ èç ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà ñïåöèàëèñòàì áûëî âûäåëåíî 57 ìëí ðóáëåé.

15:01
Îáâèíÿåìûé ïî äåëó îá óáèéñòâå ñòóäåíòà èç ×àäà ïðèçíàëñÿ â íàïàäåíèè íà óðîæåíöà Àôãàíèñòàíà

Ïðè÷àñòíîñòü ê äðóãèì ïðåñòóïëåíèÿì Ðîìàí Õàëèëîâ ïðîäîëæàåò îòðèöàòü.

15:00
Îëüãà Ïàâëîâà: Ìèðîâàÿ ñåðèÿ FINA â Êàçàíè – ýòî øàã ê îëèìïèéñêîìó «çîëîòó» äëÿ Òàòàðñòàíà

Ñïîðòñìåíû ÐÒ ïî èòîãàì ñîðåâíîâàíèé çàíÿëè òðåòüå ìåñòî â íîâîé äèñöèïëèíå «Õàéëàéò» è âòîðîå ìåñòî â ñìåøàííûõ äóýòàõ.

14:52
Ãëàâíûé òðåíåð è èãðîê õîêêåéíîãî «Äèíàìî-Êàçàíè» âîøëè â ñîñòàâ ñáîðíîé Ðîññèè

Âìåñòå ñ íàöèîíàëüíîé êîìàíäîé Èëüÿñ Õàíäàåâ è Âëàäèñëàâ Âåñåëîâ îòïðàâèëèñü íà òðàäèöèîííûé ïîñëåñåçîííûé ñáîð.

Ñîáûòèÿ